Zmiana lidera klasyfikacji medalowej na ostatniej prostej. Wielkie emocje w finale

W niedzielne popołudnie oficjalnie zakończyła się sportowa część igrzysk olimpijskich. Tuż przed ceremonią zamknięcia imprezy rozdano ostatnie medale. Odebrały je koszykarki. O tytuł w wypełnionej do ostatniego miejsca hali rywalizowały Francuzki oraz Amerykanki. Górą okazały się zawodniczki zza oceanu, które dzięki zdobytemu krążkowi przyczyniły się do triumfu swojej reprezentacji w klasyfikacji medalowej. Pojedynek z Chinami trwał do samego końca.