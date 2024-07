Zmasowany atak i podpalenia przed igrzyskami. Francja sparaliżowana

Francuski przewoźnik kolejowy Société nationale des chemins de fer français poinformował o "zmasowanym ataku na dużą skalę" mającym na celu sparaliżowanie sieci szybkich kolei TGV. Jak czytamy w "Le Parisien", od czwartkowego wieczoru utrudnienia dotknęły już 800 tysięcy osób, a wynikają one z pięciu podpaleń, które odnotowano na ważnych osiach: północnej, wschodniej czy atlantyckiej. Podpalono szafy sygnalizacyjne przy torach. To właśnie z nich do torowych skrzynek biegną kable - te z kolei były przecinane.

