Złe wieści z olimpijskiego basenu, finały nie dla Polaków. Zaczęło się obiecująco

Jan Kałusowski przepadł w eliminacjach

Jako pierwszy spośród "Biało-Czerwonych" licznie zgromadzonej publiczności na efektownym stadionie zaprezentował się Jan Kałusowski. Polak miał ten komfort, że wziął udział dopiero w ostatnim wyścigu, więc wiedział jaki czas da mu przepustkę do dalszej fazy zmagań. "Jestem dumny, że mogę reprezentować nasz kraj i zrobię wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony" - mówił przed wylotem do Paryża na łamach "orzel.lodz.pl".