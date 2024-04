Do Paryża po złoto! Jakub Bednaruk nie ma złudzeń

- Boi się jej cały świat. Każda kadra, patrząc na drabinkę czy to mistrzostw świata, Europy, czy igrzysk, chciałaby Polski uniknąć - tak ocenił siłę obecnej reprezentacji Polski w "Magazynie Olimpijskim" na antenie Polsatu Sport. Na pytanie o oczekiwania w stosunku do występu Polaków na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, odpowiedź mogła być tylko jedna, choć trener pozwolił sobie na nieco humoru w tej sytuacji. - Co do facetów nie mam większych oczekiwań - wystarczy mi złoto - zażartował sobie były zawodnik między innymi Itasu Trentino.