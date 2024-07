Zawrzało po wpisie dyrektora TVP Sport ws. Babiarza. Internautom puściły nerwy

Kontrowersyjnie rozpoczęły się w Polsce igrzyska olimpijskie . Podczas oficjalnej ceremonii otwarcia burzę wywołały słowa Przemysława Babiarza, który nie gryzł się w język i skomentował przesłanie płynące z utworu "Imagine". "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - oznajmił dziennikarz na antenie TVP 1 w trakcie wykonywania utworu przez jedną z miejscowych artystek .

Internet momentalnie zapłonął. Na specjalistę od lekkoatletyki natychmiastowo wylała się fala hejtu. Krytycy nie spodziewali się jednak aż tak stanowczej reakcji ze strony TVP. Ta jeszcze w sobotę wydała bezlitosny komunikat. " Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska . Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich" - czytamy na platformie X.

Momentalnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca słuszności decyzji podjętej przez publicznego nadawcę. Swoją opinię wyrażali nie tylko kibice, ale i politycy oraz koledzy po fachu odpoczywającego przymusowo Przemysława Babiarza. Polacy długo czekali na to aż w temacie wypowie się dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski . Ten w końcu obszernie skomentował sytuację i patrząc na reakcję kibiców chyba tylko dolał oliwy do ognia .

"Komentator sportowy powinien pozostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację. Jest mi szczególnie przykro, ponieważ to ja byłem osobą, która kilka miesięcy temu przekonywała kierownictwo TVP, że warto dalej korzystać z olbrzymiego doświadczenia i wiedzy Przemka. Rozmawiałem o tym z Przemkiem i wierzyłem, że będzie potrafił oddzielić swoje osobiste poglądy od pracy i wykonywać ją najlepiej jak potrafi " - brzmi jeden z najciekawszych fragmentów wpisu.

Pierwsze co rzuca się w oczy to brak możliwości dodawania komentarzy. Internauci szybko znaleźli sposób na obejście ograniczenia. Kibice masowo cytują post i wyrażają swoje zdanie. " Pańskie zachowanie powoduje, że człowiekowi wstyd, że takiemu dyrektorowi wypłacana jest pensja pochodząca z podatków polskich " - napisał na przykład pan Paweł.

"Książkowy przykład victim blaming. Ostro wzmocniony "a to ja go broniłem, jak go chcieli wy**bać". Wstydź się, panie Kwiatkowski. To najgorsza rzecz, jakiej dokonałeś w swojej ładnej karierze" - oznajmiła z kolei pani Magdalena. Podobnych opinii znajdziemy co niemiara.