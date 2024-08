Zawrzało po słowach polskiej olimpijki, kibice bezlitośni. "Wyłącz komentarze"

Z dziesięcioma medalami Polacy zakończyli udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu . Niektórych kibiców wynik ten cieszy, ponieważ po raz kolejny "Biało-Czerwoni" wrócą do ojczyzny z dwucyfrową liczbą krążków. Sceptycznie nastawieni fani zwracają jednak uwagę na to, że reprezentację stać było na dużo więcej. W internecie pojawiło się oczywiście mnóstwo niepochlebnych opinii na temat na temat sportowców. Pięścią w stół uderzył jako pierwszy Konrad Bukowiecki .

Wycieczkowicz, kompromitacja, żenada, beznadzieja... To tylko niektóre z określeń, które przez ostatnie dni dane jest mi czytać w komentarzach i wiadomościach. Ci, którzy to piszą myślą chyba, że żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie trzeba wysłać podanie do PKOl, a oni biorą tych co popadnie. Otóż nie, trzeba się zakwalifikować, trzeba spełnić szereg kryteriów żeby znaleźć się w reprezentacji olimpijskiej i pojechać na najważniejszą imprezę sportową na Świecie

Weronika Zielińska nie gryzła się w język. Błyskawiczna riposta kibiców

Po niepowodzeniu sportsmenka stanęła przed kamerą TVP Sport i przekazała parę szczerych słów między innymi w kierunku kibiców. "Chciałabym przestrzec przed tym, żeby trenerzy, działacze czy nawet kibice uważali na to, co mówią o sportowcach. Każdy sportowiec poświęca tak naprawdę całe swoje życie, żeby znaleźć się na tej imprezie . I nie każdy jest na tyle mocny, żeby to przetrwać" - oznajmiła, czym zirytowała internautów.

"Może będę brutalny w stosunku do tej wypowiedzi, ale jak ktoś profesjonalnie podchodzi do sportu nie powinien mieć takich problemów jak to opisuje pani Zielińska" - napisał Marcin. "Pfff.. Wyłącz komentarze. Nie czytaj ich" - dodał Leszek. "Z drugiej strony, bycie sportowcem, na poziomie olimpijskim, to umiejętność radzenia sobie ze stresem i oczekiwaniami, jak ktoś nie umie sobie z tym radzić, to może się nie nadaje po prostu? I nie ma w tym hejtu" - skomentował użytkownik o nazwie "Julas".