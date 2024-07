Zaskakujące kłopoty Zwolińskiej. Świętowanie zostało odroczone

No trochę to trwało, ale najwyraźniej tak to musi wyglądać. Najważniejsze, że wszystko udało się załatwić, bo czystość w sporcie jest dla mnie bardzo ważna

W Lasku Bolońskim, gdzie swoją siedzibę ma Polski Komitet Olimpijski, Polka spodziewana był ok. godz. 21.30. - Zaraz wsiada w samochód i będzie za 40 minut - zapewniano. Tymczasem - z powodu przedłużających się testów - do Domu Polskiego Zwolińska dotarła dopiero o północy. Tam czekali na nią działacze, dziennikarze i najwierniejsi kibice.

Zwolińska: Myślałam o tym trzy lata

- Ale ja i tak jestem tak nabuzowana energią, że nawet jakby się teraz położyła do łóżka, to nie ma szans, żebym zasnęła. Te chwile były przez mnie wyczekiwane przez lata. To moment, o którym myślałam dzień w dzień od trzech lat, czyli po igrzyskach w Tokio. Zawzięłam się na ten medal i wciąż o nim myślałam. Budziłam się po nocach i zastanawiałam, co zrobić, by być jeszcze lepszą zawodniczką. I dzięki temu mogę teraz z wami stać, więc czemu mam z tego nie korzystać - uśmiechała się wicemistrzyni olimpijska.