Zamieszanie wokół polskiej medalistki. Związek reaguje na słowa prezesa MKOl

W tym kontekście bardzo dużo uwagi skupiło się chociażby na Polskim Związku Szermieczym - np. w odniesieniu do słów dziennikarza Jakuba Zborowskiego, który podczas IO komentował wydarzenia w stolicy Francji dla Eurosportu. Stwierdził on bowiem, że w PZS panują "kolesiostwo i układy" i zasugerował, że zamiast Michała Siessa do walki o laury powinien ruszyć Leszek Rajski. Te sformułowania nie przeszły naturalnie bez echa .

IO Paryż 2024, szermierka. Aleksandra Jarecka zdobyła medal, a mogła nie jechać na igrzyska. Prezes PKOl odpowiada

Polski Związek Szermierczy odpowiada Radosławowi Piesiewiczowi. "Próba narzucenia narracji korzystnej dla PKOl"

"Rozumiemy niewygodne położenie, w jakim obecnie znalazł się Prezes PKOl, na którego spada po Igrzyskach lawina krytyki. Nie uprawnia go to jednak do wygłaszania niezgodnych z faktami twierdzeń. Jeszcze bowiem przed Igrzyskami (w dniu 03.06.2024) PKOl wydał oświadczenie, w którym informował w swoich mediach społecznościowych, że w swoich wcześniejszych wypowiedziach 'w żadnej mierze nie odnosił się do nominacji olimpijskich dokonanych przez Polski Związek Szermierczy'. W opublikowanym wówczas stanowisku PKOl sam podkreśla, że 'nie jest w jakimkolwiek zakresie organem sprawującym nadzór nad działalnością polskich związków sportowych, nawet jeśli działania tych związków bezpośrednio związane są z przygotowaniem i kwalifikowaniem zawodniczek i zawodników do igrzysk olimpijskich'" - napisano dalej.