Zamieszanie przed igrzyskami. Kluczowa decyzja, groziło im wyrzucenie

Do rozpoczęcia igrzysk olimpijskich pozostało już zaledwie kilka dni. Nie oznacza to jednak, że wszystko organizacyjnie dopięte jest na ostatni guzik. Chociażby w piłkarskich rozgrywkach długo pod znakiem zapytania znajdowało się uczestnictwo izraelskich futbolistów. FIFA miała twardy orzech do zgryzienia po skardze ze strony palestyńskiego związku i w piątkowe popołudnie wydała oficjalny komunikat w sprawie.