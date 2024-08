Zabronili Polsce płakać podczas ceremonii. "Starałam się więc uśmiechać"

Na ten moment czekali wszyscy kibice. Aleksandra Mirosław przeszła do historii, zdobywając pierwszy złoty medal dla Polski podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu i zarazem premierowy dla naszego kraju we wspinaczce sportowej. SNic więc dziwnego, że wszystkiemu towarzyszyły gigantyczne emocje, które co rusz wymykały się spod kontroli. Do tego stopnia, że już za kulisami, w oddaleniu od kamer, ze strony medalistki w pewnym momencie padło zaskakujące pytanie. Wielki sukces przeżywała nie tylko ona. W pewnym momencie doszło do kuriozalnej sytuacji. Jednej z Polek zabroniono bowiem... płakać.