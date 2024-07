Z ulic Nowego Jorku na olimpijskie salony. Polskie akcenty w eliminacjach

Początki na ulicach Nowego Jorku, szybki wzrost popularności

Bardzo szybko breaking stał się formą rywalizacji pomiędzy tancerzami, a moda dotarła także na Stary Kontynent. Pierwsze Mistrzostwa Polski w Breakingu odbyły się już w 1985 roku, a na świecie popularność zyskiwały zawody takie jak Battle of the Year czy Red Bull BC One. Rosnąca pozycja dyscypliny w XXI wieku nie mogła umknąć uwadze poszukującemu nowości Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu.