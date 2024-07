Wywołał zamieszanie na igrzyskach, przyłapali go z legendą. Sceny w trakcie hitu

Podczas starcia nie brakowało imponujących wymian, a także zwrotów akcji. Głośno na trybunach zrobiło się zwłaszcza w drugiej partii, gdy popularny "Rafa" doprowadził do remisu ze stanu 0:4. Lepiej dysponowany Serb w porę się przebudził, wrócił do gry i uniemożliwił przeciwnikowi doprowadzenie do trzeciego, decydującego seta. Po ostatniej piłce główni bohaterowie otrzymali taką porcję braw, jakiej jeszcze nie było w dopiero co rozpoczętej rywalizacji w Paryżu.