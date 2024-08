To są najgorsze chwile dla sportowca, gdy jeszcze nie jest w stanie włączyć trybu racjonalności, bo wszystko jest zbyt świeże. Gdyby bowiem 32-letnia Katarzyna Wasick miała przestrzeń do tego, by spokojnie zastanowić się nad tym, co kilka, maksymalnie kilkanaście minut wcześniej wydarzyło się na olimpijskiej pływalni, być może byłaby dla siebie mniej surowa.