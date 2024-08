Emocje na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich sięgają zenitu. Poznaliśmy już medalistów w wielu dyscyplinach sportowych, w tym m.in. tenisie i surfingu. O olimpijskie krążki walczą jednak jeszcze m.in. siatkarze, lekkoatleci i hokeiści. Podczas niektórych ze spotkań zauważyć można, że emocje związane z walką o medale mocno udzielają się zawodnikom. Napięcie dało się wyczuć m.in. podczas meczu polskich siatkarzy z Amerykanami, kiedy to Tomasz Fornal wdał się kilkukrotnie w dyskusję z jednym w rywali. Brutalne pojedynki miały miejsce także w meczu półfinałowym turnieju hokeja na trawie kobiet z udziałem Holenderek i Argentynek. I to do tego stopnia, że interweniować musiały... służby medyczne.

