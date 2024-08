Wykradziono dane polskiej instytucji. Apel ministerstwa, służby w akcji

Użytkownicy, chcący odwiedzić w czwartek stronę Polskiej Agencji Antydopingowej mogli się spotkać z przykrym zaskoczeniem. Witryna nie działa, co samo w sobie mogło budzić podejrzenie. Jeden z polskich sportowców ujawnił, że doszło do włamania do bazy danych POLADA, o czym poinformowano w przesłanej im wiadomości e-mail. Kamil Wolnicki z "Przeglądu Sportowego Onet" potwierdził, że akcja taka faktycznie miała miejsce.