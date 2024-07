Wyciekły kulisy zawieszenia Babiarza. "Rozmowa dyscypliująca"

To, w jaki sposób rozpoczęły się igrzyska olimpijskie w Paryżu, zostanie zapamiętane na kolejne stulecia. Organizatorzy podjęli się bowiem zorganizowania absolutnie unikalnej w skali historii ceremonii. Tym razem nie obejrzeliśmy widowiska na stadionie, a całe show odbywało się na... sześciokilometrowym odcinku francuskiej Sekwany. Wszystko zakończyło się na placu pod samą Wieżą Eiffla, gdzie przemawiali najważniejsi ludzie odpowiedzialni za organizację turnieju.

Wisienką na torcie przygotowanym przez Francuzów było odpalenie olimpijskiego znicza, w którym udział wzięli między innymi Rafael Nadal i Zinedine Zidane. Na samym końcu balon z olimpijskim ogniem odfrunął wysoko w powietrze. Ta ceremonia bardzo mocno spolaryzowała społeczeństwo. Jedni się nią zachwycali, a inni byli wręcz zażenowani tym, co zobaczyli. Było w jej trakcie kilka momentów, które sprawiły, że dyskusje na temat otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu nie ustają.

Niespodziewane kulisy zwolnienia Babiarza. "Był ulubieńcem"

Jedną z takich migawek z pewnością pozostanie wykonanie utworu Johna Lenona "Imagine", w trakcie którego Przemysła Babiarz powiedział "świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety". Za te słowa sławny komentator TVP Sport został przez stację zawieszony. "Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich" - napisano w komunikacie.