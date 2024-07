Wielkie zaskoczenie. Zwolińska świętowała medal, gdy nagle padły słowa o Kowalczyk i Małyszu

- Ten medal to spełnienie moich najskrytszych marzeń. Pamiętam, jak przed telewizorem oglądałam Adama Małysza i Justynę Kowalczyk. Moja rodzina od zawsze uwielbia sport, więc im kibicowałam, dmuchałam w telewizor, żeby im się powodziło. Gdy zdobywali medale, to ja o tym także marzyłam i teraz przyszedł ten moment... Stanęłam na starcie, wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana i ta chwila właśnie nadeszła - cieszyła się Polka.

- Justyna i Adam to moi idole z dzieciństwa, a do Justyny jeszcze ponoć jestem podobna z wyglądu. Ta dwójka to dla mnie duet doskonały. Gdy ja byłam w wieku marzycielskim, oni zdobywali medale - dodaje.

- Ale ja bardzo się cieszyłam, że dużo osób liczy na mój medal i pokłada w moim występie duże nadzieje. Ogromnie się z tego cieszyłam, bo bardzo lubię emocje związane ze sportem. No bo gdyby ktoś mówił, że slalomiści nie mają szans na medal, to kto by to oglądał? Ja się bardzo z tego cieszyłam i cieszę się, że były we mnie pokładane nadzieje. Jestem dumna, że podołałam i mam nadzieję, że nikt nie czuje się rozczarowany - uśmiecha się Zwolińska.