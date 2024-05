Anita Włodarczyk w świecie sportu nie jest postacią anonimową. Polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie młotem jest trzykrotną złotą medalistką letnich igrzysk olimpijskich, czterokrotną mistrzynią świata i czterokrotną mistrzynią Europy. Wiele wskazuje na to, że kolekcja medalowa naszej sportsmenki wkrótce się powiększy - 38-latka w pocie czoła przygotowuje się bowiem do XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które rozpoczną się w stolicy Francji już 26 lipca.

Zanim sportowcy z całego świata udadzą się do Francji, aby powalczyć o medale olimpijskie, 16 kwietnia wzniecony został ogień olimpijski, który "ruszył" w drogę do Paryża. W środę 8 maja dotarł od do Marsylii, gdzie rozpoczęła się jego podróż przed 400 francuskich miast. Jako pierwszy pochodnię z olimpijskim płomieniem poniósł pływak Florent Manaudou. Do sztafety olimpijskiej powołani zostali także m.in. piłkarze Jean-Pierre Papin, Valentin Rongier i Didier Drogba oraz gwiazdor NBA Tony Parker. Jak się okazuje, na liście wyróżnionych sportowców nie zabrakło także polskiego akcentu. Pochodnię miała okazję ponieść także Anita Włodarczyk.