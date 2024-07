Wielkie trudy, a potem awans do finału! Polak pokazał klasę w Paryżu

To wcale nie były łatwe zmagania - w ostatni dzień lipca, równo o godz. 09.00, rozpoczęły się kwalifikacje w strzelectwie sportowym w kategorii karabinu (50 m, trzy pozycje), do których podeszli Maciej Kowalewicz oraz Tomasz Bartnik. Drugi z panów, pomimo odrobiny niepewności po pierwszych fazach rywalizacji, doskonale poradził sobie w pozycji stojącej i wydarł sobie awans do wielkiego finału, który odbędzie się już naprawdę niedługo.