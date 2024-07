Wielki sukces transpłciowej biegaczki. Wywalczyła bilet na igrzyska olimpijskie

Hiltz , która identyfikuje się za pomocą zaimków they/them, wyprzedziła Elle St. Pierre i Emily Mackay na ostatnim odcinku wyścigu. - To coś więcej niż tylko ja. To ostatni dzień Miesiąca Dumy... Chciałam pobiec w tym biegu dla mojej społeczności - powiedziała po zwycięstwie Hiltz.

- Wszystko, co wiem, to to, że dzisiaj budzę się bardzo wdzięczna za wszystkich moich ludzi, otoczona całą miłością i wsparciem, i przepełniona radością, że mogę ścigać się z ludźmi, których głęboko kocham i szanuję na torze - dodała.