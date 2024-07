Wielki sukces Polek. Olimpijski medal to nie wszystko, spore pieniądze na horyzoncie

Jeszcze wydaje mi się taki nierealny. Jest bardzo ciężki. Dopiero jak się obudzę i na niego popatrzę, to może będzie inaczej. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy wierzyli w ten medal olimpijski i we mnie. Tym, którzy byli ze mną na przestrzeni wielu lat. Od dziecka. Ten medal jest waszą zasługą. Dziękuję także tym, którzy mi przeszkadzali. To dzięki wam mam taki mocny charakter

Polskie szpadzistki świętują. Mamy kolejny medal w Paryżu

We wtorek do szczęśliwych medalistek dołączyły nasze szpadzistki. Przystąpiły one do rywalizacji drużynowej z ogromnymi nadziejami. W lipcu zeszłego roku zostały przecież mistrzyniami świata, dlatego też w Paryżu rywalki absolutnie nie mogły ich lekceważyć. Zaczęło się od wygranego dreszczowca z Amerykankami. W półfinale za mocne okazały się niestety Francuzki. Mecz o brąz również nie zapowiadał się łatwo, ponieważ "Biało-Czerwone" konfrontowały się z Chinkami. Podopieczne Bartłomieja Języka raz jeszcze we wtorek stanęły na wysokości zadania i uplasowały się na najniższym stopniu podium.