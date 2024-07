W cypryjskiej kadrze zaszczytu tego dostąpi Jelena Kuliczenko. "Jesteście wzorami do naśladowania, a jednocześnie ambasadorami wzniosłych ideałów sportu. Swoją walką i wysiłkiem zapewniacie nas, że możecie działać jako tarcza chroniąca przed wyzwaniami współczesności, aby można było wspierać i budować zdrowe społeczeństwo. Wasza ciężka praca i wysiłek został nagrodzony biletem uczestnictwa . Jesteśmy już z was dumni. Życzę wam licznych sukcesów. Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy się zarówno na ceremonii otwarcia, jak i podczas różnych dyscyplin sportowych, które będziecie uprawiali w Paryżu w nadchodzącym okresie" - oznajmiła z dumą Athina Michaelidou, cypryjska minister edukacji, sportu i młodzieży.

Chorąża reprezentacji Cypru ma profil w serwisie dla dorosłych

Wybór lekkoatletki był mocno kontrowersyjny. Skoczkini wzwyż pochodzi z Rosji, która w 2022 roku zaatakowała zbrojnie Ukrainę. Jej ojcem to oligarcha i właściciel wielu posiadłości na Cyprze. Początkowo wydawało się, że ten fakt będzie największym problemem utalentowanej sportsmenki. Na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem ceremonii otwarcia dziennikarze ujawnili jednak jej sekret . Żurnaliści "ereportaz.gr" odkryli profil zawodniczki w jednym z popularnych serwisów dla dorosłych.

Według autora publikacji, działacze poprosili 21-latkę o skasowanie niestosownych zdjęć, by zapobiec dalszemu rozwojowi niemałej już afery. Ta odmówiła, tłumacząc się między innymi tym, że to wytwór sztucznej inteligencji. "Pytanie brzmi, dlaczego nie podjęła ona żadnych działań w celu usunięcia stron z filmami, jeśli nie są jej i dlaczego nie złożyła skargi do cypryjskiej policji, ponieważ według naszych informacji żadna skarga nie została wniesiona" - zauważył od razu przedstawiciel "ereportaz.gr".