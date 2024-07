Wielki skandal na igrzyskach. Obrzydliwe zachowanie, grozi mu za to więzienie

Paryski dziennik podaje, że do agresji seksualnej, bo do takowych należy zaliczyć "upskirting", czyli robienie zdjęć pod spódnicą bez zgody ofiary (zarówno okolic krocza, bielizny, a nawet genitaliów), miało dojść we wtorek 30 lipca. Przechodni zauważyli podejrzane zachowanie jednego z mężczyzn, który miał podążać za kobietą po korytarzach dworca, która wybierała się do Pałacu Wersalskiego na oglądanie jeździectwa. Mężczyzna miał zrobić zdjęcia pod spódnicą kobiety na stacji RER La Defense.

