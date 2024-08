Wielka afera na igrzyskach. Wicemistrz olimpijski trafił do aresztu

W poniedziałek podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu doszło do sześciu aresztowań. Policja zatrzymała członków organizacji CitizenGO, którzy przemieszali się po paryskiej stolicy autobusem z napisem "Stop atakom na chrześcijan". Na razie z informacji płynących z Francji wynika, że tamtejsza prokuratura mogła dopuścić się sporych nadużyć. Tym razem było jednak inaczej. Funkcjonariusze policji złapali bowiem uczestnika igrzysk "za rękę", gdy ten kupował... kokainę.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Zawodnik wpadł na kupowaniu kokainy i został aresztowany

Prokuratura w Paryżu poinformowała, że we wtorek wieczorem aresztowano mężczyznę za zakup kokainy w dziewiątej dzielnicy. - Funkcjonariusze policji, byli świadkami transakcji kokainowej u stóp budynku w 9. dzielnicy w nocy z 6 na 7 sierpnia. Zatrzymali sprzedawcę, urodzonego w grudniu 2006 r., i kupującego, urodzonego we wrześniu 1995 r. w Australii, który mieli jest członkiem australijskiej drużyny hokeja na trawie - mówił prokuratur po zatrzymaniu.

Ostatecznie Tom Craig został zwolniony po 18 godzinach z ostrzeżeniem i nie ukarano go nawet grzywną.

- Najpierw chciałbym przeprosić za to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin. Popełniłem straszny błąd. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Moje czyny w żaden sposób nie odzwierciedlają wartości mojej rodziny, moich kolegów z drużyny, moich przyjaciół, mojego sportu i australijskiej drużyny olimpijskiej. Przyniosłem wstyd wszystkim. Zawiodłem, przykro mi, przepraszam - mówił wicemistrz olimpijski z Tokio po opuszczeniu aresztu.

Tom Craig opuścił wioskę i stracił olimpijskie przywileje

- To dobra osoba, która podjęła złą decyzję. Ale są konsekwencje takich decyzji. Przeprosił, okazał skruchę, przyznał się do błędu i będziemy go wspierać, jeśli będzie potrzebował pomocy - powiedziała Anna Meares. Dodatkowo oświadczyła, że 28-latek opuścił wioskę olimpijską, a także stracił wszelki przywileje, związane z byciem olimpijczykiem.