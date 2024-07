Widzowie TVP nie mogli wytrzymać podczas ceremonii. Mieli już dość

Ceremonia otwarcia igrzysk już za nami, ale jej echa wciąż pobrzmiewają w sieci. Wiele osób nie było zadowolonych z tego, co na żywo zaprezentowali komentatorzy TVP Sport, Przemysław Babiarz i Jarosław Idzi. Wypominali im pomyłki i brak rozeznania w tym, co aktualnie dzieje się na ekranach. Niektórzy widzowie opuszczali relację TVP na rzecz Eurosportu. To bardzo złe wiadomości dla jednego z najpopularniejszych prezenterów telewizji publicznej.