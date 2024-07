Trwająca nieco ponad cztery godziny ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu odbyła się na Sekwanie, gdzie organizatorzy przeprowadzili "defiladę" sportowców na płynących barkach, a prezentację reprezentacji poszczególnych państw przeplatali występami artystycznymi. Zaśpiewała m.in. Lady Gaga, swoje "pięć minut" miał także Polak, Jakub Józef Orliński.

Show podzieliło internautów - niektórym spodobał się zamysł Francuzów, inni krytykowali ich za to, co przygotowali na piątkowy wieczór. Nie brakowało dosadnych opinii na temat sposobu transmisji wydarzenia - burza w sieci wybuchła chociażby po tym, jak w momencie prezentacji polskiej ekipy jedna z kamer zaparowała , przez co widzowie otrzymali rozmyty obraz.

Ceremonia otwarcia była różnorodna i miała oddać historię, zwyczaje, ale także dziedzictwo Francuzów. Oddano hołd kobietom zasłużonym dla kraju organizatorów igrzysk, a ale też wprowadzono bardziej nowoczesne elementy, takie jak pokaz mody. I to właśnie tutaj doszło do scen, które oburzyły część polskich internautów.

Ceremonia otwarcia wywołała burzę. Chodzi o "ostatnią wieczerzę"

Uczestnicy wspomnianego "pokazu" bowiem początkowo odtworzyli "ostatnią wieczerzę", przy czym komentujący wydarzenie nie są pewni, czy było to nawiązanie do sceny z Ewangelii, czy może obrazu Leonarda da Vinci. Tak czy siak, wywołało to ogromne poruszenie w X (dawny Twitter).

"Ostatnia Wieczerza jest obecnie wyśmiewana podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich we Francji przez radykalną lewicę. Walczymy z czystym złem" - stwierdził jeden z internautów. "To, co tam się wydarzyło, było obrzydliwe. Pewnych rzeczy takich jak np. ostatnia wieczerza się nie dotyka. Chamstwo i brak poszanowania dla kultury i wiary to było" - czytamy w innym komentarzu, a tego typu opinii, ale wyrażonych w dosadniejszych i czasami wręcz wulgarnych słowach, jest więcej.

Swoje "trzy grosze" do dyskusji dorzucił też Mateusz Morawiecki. "Potrafią obrzydzić nawet ceremonię otwarcia IO" - napisał były premier, udostępniając screena ze wspomnianą "ostatnią wieczerzą".



Ceremonia otwarcia igrzysk / STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP

Lady Gaga podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu / Emmanuel Dunand/AFP / AFP