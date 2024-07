Weteranka kadry o naszej bohaterce. "To kobieta do zadań specjalnych"

To właśnie Renata Knapik-Miazga zainicjowała moment, w którym pozostałe nasze szpadzistki wyniosły Aleksandrę Jarecką na rękach. Wszak to ona dokonała niemalże cudu.

Nie przeszkodził jej pomylony wynik ani to, że do końca meczu z Chinami były tylko cztery sekundy, a Biało-Czerwone przegrywały.

"Ola pokazała, że ma jaja"

Pamiętasz bardziej szalony mecz?

Wierzyłyście do końca, bo to zamieszanie z wynikiem mogło wybić z rytmu?

- To była na pewno niezwykle trudna sytuacja dla Oli. Miała cztery sekundy, czyli tak naprawdę środek planszy. Chinka miała wybór. Mogła się bronić, a one są lepsze w defensywie. Ola to jednak jest kobieta od zadań specjalnych, więc była duża wiara w to, że to się uda.

Zauważyłyście to, że wynik jest zły?

Jaki to był dzień?

- Czułam się w dobrej dyspozycji, dlatego wiedziałam, że zrobię wszystko, żeby osiągnąć ten wynik.

Próbowałyście przechytrzyć Chinki?

- Były różne momenty tego meczu. Chciałyśmy się bronić. Chinki jednak narzucały presję i walka nie zawsze do końca była dobra z naszej strony. Wygrałyśmy jednak.

Wszystkie jesteście bohaterkami, bo macie medale, ale zawsze patrzy się na tę zawodniczkę, która kończy. W meczu o brąz bohaterką była Aleksandra Jarecka, ale w ćwierćfinale była to Martyna Swatowska-Wenglarczyk. Na waszych rękach wylądowała ta pierwsza. Reklama

Ty dałabyś radę?

Jesteś najbardziej doświadczoną z tej drużyny. W tej waszej drodze do tego sukcesu nie zawsze było łatwo. Było wiele nieporozumień, kłótni, przepychanek. Jak to działa na drużynę?

Dla Polski to 300. medal igrzysk w historii.

- Wiemy. Celowałyśmy w to. Oczywiście się śmieję. To pierwszy olimpijski medal kobiet w szpadzie. Cieszymy się ogromnie.

Co dalej z twoją karierą? Są jeszcze siły?

Medal ułatwia, czy utrudnia ewentualne pożegnanie?

- Nie wiem. Startuje wiele dziewczyn koło czterdziestki. Teoretycznie powinnam się zakwalifikować do kolejnych igrzysk. Będę miała wówczas 40 lat. Na pewno jednak to musi mi sprawiać radość, żebym dalej to ciągnęła. Jestem zadowolona ze swojej kariery, a ten medal jest tylko wisienką na torcie. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich ludzi, którzy pracowali ze mną.

Co będzie dalej z wami po igrzyskach?

- Ola pewnie zajmie się dzieckiem. Wróci do kancelarii adwokackiej, w której pracuje. Martyna będzie dalej fizjoterapeutką dziecięcą. Alicja wróci na studia, a ja do swojej młodzieży w USA. Wszyscy wracamy do swoich zajęć. Taki jest ten sport olimpijski, że musimy się rozwijać.

W Paryżu - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Alekdandra Jarecka (pierwsza z prawej) / Ronald Wittek/EPA / PAP

Polskie szpadzistki cieszące się z brązowego medalu igrzysk olimpijskich / PAP/Adam Warżawa / PAP

Od lewej: Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk i Aleksandra Jarecka / Ronald Wittek/EPA / PAP