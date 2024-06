Wersal czeka na Polaków. To oni dostąpią tego zaszczytu

Analizowaliśmy - jako sztab szkoleniowy - razem z Polskim Związkiem Jeździeckim przepisy i wygląda na to, że zawodniczka będzie mogła wystąpić w naszej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich. Zarówno koń, jak i Sandra, mają polskie obywatelstwo. By wszystko było w zgodzie z przepisami, koń musiał mieć nasze obywatelstwo przyznane do końca 2023 roku. Tu wszystkie procedury zostały dochowane

~ przyznał jakiś czas temu w rozmowie z Interia Sport Andrzej Sałacki, trener polskiej kadry w ujeżdżeniu.