Weronika Zielińska odpadła jako pierwsza. Dramat polskiej zawodniczki

Zielińska jako jedyna reprezentowała Polskę w podnoszeniu ciężarów. Można było się dziwić, że w kraju z takimi tradycjami w tej dyscyplinie, Polka jako jedyna zakwalifikowała się do igrzysk. Co bardzo ważne, sztangistka ma za sobą wspaniały tegoroczny sukces. W mistrzostwach Europy w Sofii w 2024 roku zdobyła złoty medal w swojej kategorii wagowej. Niestety, Paryż nie był dla niej szczęśliwy.

Weronika Zielińska spaliła trzy próby

Na start wybrała 106 kilogramów. Kiedy podeszła do pierwszej próby, nie czekała zbyt długo z podniesieniem sztangi i być może właśnie to było jedną z ważniejszych składowych pierwszej spalonej próby. Jej trenerka zwracała jej uwagę, że zrobiła to trochę zbyt szybko.