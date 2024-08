Wciąż mamy szansę na medal. Do Polaka uśmiechnęło się szczęście

Arkadiusz Kułynycz wciąż ma szansę na olimpijski medal. Polak co prawda przegrał w ćwierćfinale kategorii do do 87 kg z Irańczykiem Alireazą Mogmadipianim, ale ten awansował do finału imprezy, więc nasz zawodnik będzie mógł wystąpić w repasażach, czyli tam samym powalczyć o brązowy "krążek". Odbędą się one w czwartek, podobnie jak walka o poszczególne medale.