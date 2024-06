Ważna decyzja przed igrzyskami. Mamy nową reprezentantkę Polski

Wiadomość o dopuszczeniu Marii Żodzik do startów w barwach Polski jako pierwszy podał na platformie X Tomasz Spodenkiewicz z Atheltics New s. Informację tę Interia Sport potwierdziła w Polskim Związku Lekkiej Atletyki .

27-letnia Żodzik w tym roku, startując na polskiej licencji, uzyskała w Białymstoku 1,95 m. To ósmy w tym roku wynik na stadionie. Zimą Polka skoczyła nawet dwa centymetry wyżej i w klasyfikacji bez podziału na halę i stadion zajmuje siódme miejsce na świecie .

Maria Żodzik powalczy o medal dla Polski w igrzyskach w Paryżu

Żodzik to kolejna już lekkoatletka, która urodziła się na Białorusi, ale zapragnęła zdobywać medale dla Polski w najważniejszych imprezach odbywających się na całym świecie. Zdecydowanie bardziej znana jest historia jej rodaczki, Krystyny Cimanowskiej .

Utytułowana sprinterka podczas igrzysk olimpijskich w Japonii postanowiła nie wracać do ojczyzny. Działacze co prawda nie dawali za wygraną, chcąc sprowadzić ją w ekspresowym tempie do kraju, lecz sportsmenka postawiła na swoim. Obecnie z dobrym skutkiem startuje w biało-czerwonych barwach i nie żałuje podjętej przez siebie decyzji.