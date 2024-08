W Paryżu medale odebrali... łyżwiarze. 2,5 roku czekania, wszystko przez Rosjan

Niedługo po konkursie na jaw wyszło jednak, że nieco wcześniej, w grudniu 2021, podczas mistrzostw odbywających się w jej ojczyźnie u Walijewej wykryto niedozwoloną substancję - trimetazydynę. MKOl postanowił więc nie przeprowadzać ceremonii medalowej i poczekać na całkowite wyjaśnienie sprawy - to zaś nadeszło dopiero niedawno.

IO Paryż 2024. Medale we Francji otrzymali... łyżwiarze figurowi. Potężne zamieszanie

Tym samym w końcu, po 2,5 roku, można było porozdzielać laury, a ceremonię przeprowadzono... podczas letnich IO 2024 w Paryżu , a więc mieliśmy do czynienia ze swoistym ewenementem. W stolicy Francji krążki odebrali jednak wyłącznie Amerykanie i Japończycy, bez wątpienia odczuwając swoistą ulgę.

"To prawie surrealistyczne. Zdobyliśmy medale, odwróciłam się, zobaczyłam wieżę Eiffla i po prostu byłam zachwycona" - stwierdziła łyżwiarka Madison Chock, cytowana przez Agencję Reutera, która obszernie opisywała całą sytuację. Wyróżnienia wręczono w Ogrodach Trocadero, skąd widok na najsłynniejszą paryską budowlę jest wręcz idealny.

Paryż 2024. Ceremonia zamknięcia zbliża się wielkimi krokami

Letnie igrzyska tymczasem zmierzają ku swemu nieuchronnemu kresowi - wszelkie zmagania zostaną domknięte do 11 sierpnia, kiedy to (równo o godz. 21.00) odbędzie się uroczystość zamknięcia IO. Polacy wciąż mają jeszcze trochę szans na powiększenie swego dorobku medalowego do tego czasu, więc nie pozostaje nic innego, jak dalej ściskać kciuki za "Biało-Czerwonych"...