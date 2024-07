W Paryżu już euforia. Mamy fantastyczny rekord świata. Otarła się o perfekcję

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się dopiero w piątek , ale sportowa rywalizacja w stolicy Francji trwa już od środy. W czwartek przystąpiły do niej łuczniczki w zawodach indywidualnych. I od razu z fenomenalnym rezultatem.

W rundzie rankingowej, na podstawie której ustala się rozstawienie 64 uczestniczek, bezkonkurencyjna okazała się Lim Si-hyeon . Reprezentantka Korei Południowej zdobyła aż 694 punkty na 720 możliwych. To nowy rekord świata.

Pierwszy rekord świata na igrzyskach w Paryżu. Polka nie powiedziała ostatniego słowa

21-latka Azjatka to obecnie druga zawodniczka światowego rankingu i jedna z głównych faworytek do złota. Dotychczasowy został poprawiony o dwa punkty. Od 2019 roku należał do rodaczki Lim - Kang Chae-young.