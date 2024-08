Ukrainiec pokonał Polaka w walce o medal i wypalił. "Zagrożenie dla kraju"

Beleniuk ostrzega Polskę. Mówi o Rosji

Beleniuk poza byciem wielkim sportowcem, sprawuje także funkcję posła. W rozmowie zwrócił uwagę na zagrożenie, jakie stanowi Rosja, także dla Polski. - Uważam, że Polacy powinni wspierać Ukrainę bez żadnych dodatkowych warunków. Musicie pamiętać, że to my stanowimy obecnie zaporę przed Rosją i robimy to dość skutecznie. Jeśli Rosjanie pokonaliby Ukrainę, to mogą pójść dalej, a to stanowi zagrożenie dla waszego kraju - zwrócił uwagę Beleniuk.