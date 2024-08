"Tyle medali zdobędzie Polska". Prezes PKOl prognozuje, lawina komentarzy

Szybko otworzył się worek z medalami dla Polaków podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu . Podczas drugiego dnia imprezy w kraju nad Wisłą zapanowało szaleństwo na punkcie Klaudii Zwolińskiej, która zdobyła srebro w kajakarstwie górskim. Od tego momentu minął już ponad tydzień. W międzyczasie po tytuł mistrzyni olimpijskiej sięgnęła Aleksandra Mirosław . Poza tym do finałów w swoich zmaganiach awansowali siatkarze oraz Julia Szeremeta. Nieoficjalnie daje to "Biało-Czerwonym" osiem krążków.

Optymistyczna prognoza Radosława Piesiewicza. Przewiduje wysyp medali

"Spokojnie, z tego co liczę to mamy już osiem medali. Kwestia tylko ich koloru, ponieważ zdobędą je siatkarze oraz nasza pięściarka. Jeżeli chodzi o nasze szanse, to jeszcze kajaki, lekkoatletyka. Spokojnie, idziemy w dobrą stronę. Będzie, myślę, około trzynastu, czternastu medali. Będzie więc powrót do tego, co było w Tokio" - przekazał działacz.