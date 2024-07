Jeśli Ksawery Masiuk miał w Paryżu walczyć o medal, zaistnieć w olimpijskim finale, to bardziej na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym niż tym dwukrotnie dłuższym. Jest typowym sprinterem na tym dystansie, jego atutem jest szybkość, a nie wytrzymałość. I może żałować, że w przeciwieństwie do mistrzostw Europy czy świata, w olimpijskim programie nie ma dystansu 50 metrów. Tu byłby pewnie na podium.

Został więc dystans dwukrotnie dłuższy, gdzie tak naprawdę sukcesem byłby już awans do półfinału.

Ksawery Masiuk walczył o półfinał. 200 metrów grzbietem to nie jest jego specjalność

Wcześniej pokazali się inni znakomici specjaliści od grzbietu. W drugiej serii już doszło do prestiżowego starcia mistrza na setkę, Włocha Thomasa Ceccona z Pieterem Coetze z RPA, który zakończył się triumfem tego drugiego (1:56.92). A Włoch osłabł, finiszował czwarty (1:57.69), choć awans do półfinału miał raczej pewny.

W tych dwóch wyścigach pięciu zawodników przepłynęło 200 metrów poniżej czasu 1:58.00, to była, tak się wydawało, gwarancja bezpieczeństwa. I w to musiał celować Polak, przystępujący do wyścigu z wynikiem kwalifikacyjnym 1:56.48 z zeszłorocznych mistrzostw Polski.