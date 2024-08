Trzęsienie ziemi w ekipie mistrzyń świata. To koniec. Odpadły razem z Polkami

- Mój kontrakt wygasł. Latem rozmawiałem z federacją tylko przez trzy minuty . Myślę więc, że był to także mój ostatni mecz w roli szkoleniowca reprezentacji Serbii - oznajmił Giovanni Guidetti w rozmowie z serwisem meridiansport.rs.

Seria pożegnań w ekipie mistrzyń świata? Pierwszy odejść ma Giovanni Guidetti

Serbki to aktualne mistrzynie świata i wicemistrzynie Europy . W Paryżu celowały w lokatę medalową. Tymczasem zdołały wygrać tylko jedno spotkanie i do fazy pucharowej awansowały z trzeciego miejsca w grupie.

Guidetti honorowo bierze całą odpowiedzialność na siebie . Przestrzega jednak przy tym, że to może być definitywny koniec sukcesów tej drużyny. Wedle jego prognozy z zespołem może pożegnać się również kilka czołowych zawodniczek.

- Nie chciałbym, żeby ten ostatni mecz zniweczył to, co ta grupa zawodniczek zrobiła dla Serbii. Jeśli musicie się złościć, to bądźcie źli na mnie. Nie złośćcie się na nie, bo dały Serbii wiele trofeów, medali i sukcesów - zaapelował 51-latek.