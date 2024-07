Trudny start polskich strzelców. Czekają na swoją konkurencję

Konkurs strzelecki nie zaczął się najlepiej dla polskich strzelców. Od samego początku obaj panowie plasowali się w trzeciej i czwartej dziesiątce konkursu. Wynik ten podtrzymywali przez niemal cały czas i nie dawał im on wstępu do finału konkurencji.

Bartnik i Kowalewicz w tyle za konkurentami

Już pierwsza seria strzałów pokazała, że Polacy będą mieli spory problem, by poprawić się punktowo i uzyskać jedno z ośmiu premiowanych awansem miejsc. By to zrobić, trzeba było osiągnąć punktację strzałów sięgającą ok. 106 punktów łącznie, tymczasem Kowalewicz i Bartnik osiągnęli nieco niższy wynik - pierwszy z nich uzyskał 103.4 punktu, a drugi 104.5.