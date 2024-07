Trener Polaka ostro po porażce. Zaatakował sędziego. "To było ustawione"

Grzegorz Proksa: - Ciężko. Zrozumienie pewnych rzeczy wymaga czasu. Chłopcy podczas obozów wysyłali sygnały, że są tu w stanie zawojować. Niestety, nie wszystko w ringu zależało od nas i to jest przykre.

- Tak, ale nie umiem ich jeszcze zaakceptować, stąd emocje we mnie wciąż buzują.

- Takie, że sędzia ustawił walkę. Jeśli sędzia ringowy ma mieć wpływ na poczynania w ringu, to zachowuje się tak jak wczoraj. Można powiedzieć, że mógłby napisać podręcznik: "Jak ustawić walkę". Udało mu się to idealnie. I w nagrodę dostał w ringu drugą walkę Polaka. To był hit.