Trener ocierał łzy. Nagle zawiesił głos. Wszystko, co złe, brał na siebie

Niemoralne przepisy. Trener wziął decyzję na siebie

Jeżeli popełniłem błąd, to biorę to na siebie

- Każda z dziewczyn wykonała swoje zadanie w meczu z USA. Mieliśmy taktykę, która się sprawdziła. Były emocje, ale skończyło się szczęśliwie. Mecz z Francją był bardzo dobry. Ola weszła na ostatnią walkę i odrobiła. Doprowadziła do remisu. Gdyby Ola zadała trafienie na 34:33, to pewnie wtedy dziewczyny by się cieszyły. Gospodyniom na pewno pomagał doping. Nigdy czegoś takiego nie widziałem w szermierce, a byłem w ostatnich ośmiu latach na wielu dużych imprezach. Mogły się zatem zatrząść nogi, ale dziewczyny wyszły odważnie na to starcie - dodał.