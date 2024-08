"To nie jest fair". Łzy Niewiadomej, absolutna rozpacz

Równie nieprzewidywalna okazała się rywalizacja kobiet, choć - w bardzo przykry dla nas sposób. Kraksa, która wydarzyła się ok. 40 kilometrów od mety sprawiła, że część zawodniczek, w tym - Katarzyna Niewiadoma zostało za czołówką. Nasza reprezentantka robiła, co mogła, by dojechać do liderem, ale było to misją niemal niemożliwą. Nawet jej brawurowa szarża, 15 km od finiszu nie pomogła. Ostatecznie finiszowała na ósmej pozycji - wysokiej, lecz nie odpowiadającej ambicjom naszej reprezentacji.