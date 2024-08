IO Paryż 2024. Paweł Fajdek bez medalu. Polak wskazał zaskakującą przyczynę

No co, jest piąte miejsce. Wyniki nie powaliły, poza tym pierwszym. 84 metry na otwarcie, bardzo ładny konkurs w jego wykonaniu. Natomiast ja czułem się za dobrze. Byłem za dynamiczny, za szybki

Wydawałoby się, że szybkość i dynamika w kole mogą mu tylko pomóc. Dlaczego więc stanowiło to dla Pawła Fajdka aż tak duży kłopot? Wyjaśnił to sam zainteresowany.

- Przez to miałem problemy na końcu z wyrzuceniem młota. Nie mogłem go trafić. Tak naprawdę nie udało mi się zrobić ani jednego dobrego wyrzutu i to mi zabrało dwa metry przynajmniej. Więc nie wiem czy się cieszyć, że dalej jest prędkość i pomimo upływu lat dalej jestem w stanie szybko rzucać, czy po prostu smucić się, że jest to piąte miejsce. Medal na pewno był na wyciągnięcie ręki. Pięćdziesiąt kilka centymetrów... No cóż, mamy bardzo ciężki rok za sobą, cała moja rodzina. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej - stwierdził Paweł Fajdek.