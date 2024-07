To miejsce w Paryżu zapiera dech w piersiach. Zachwytom nie ma końca. Magia

Szermierka to raczej sport niszowy, ale nie we Francji. Przez lata rozgrywana była na igrzyskach w zaciemnionych halach wystawienniczych, w których panowała ponura atmosfera. W Paryżu ta niegdyś królewska rozrywka trafiła w godne miejsce. Do Grand Palais.