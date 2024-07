To jego gonili ochroniarze w czasie wyścigu Klaudii Zwolińskiej. Znają go na każdym torze

Jeśli ktoś bywa na zawodach w slalomie kajakowym, to trudno wyobrazić sobie je bez Marka Zwolińskiego. Tata Klaudii jest niemal na każdych zawodach. I tych w Polsce, i tych poza granicami kraju.

Zawsze z aparatem. Robi tysiące zdjęć. Pewnie wyszłaby z tego niezła dokumentacja historii polskiego slalomu kajakowego. Najczęściej biega wzdłuż toru. Znają go na całym świecie.

Nie zważał na ochronę, tylko biegł wzdłuż toru. Za metą wpadli sobie w ramiona

- Kiedy płynęłam, to tata leciał brzegiem. Ochroniarze go gonili. Myślałam nawet, że wskoczy do wody. On jest na każdym moim ważnym starcie. Podobnie, jak brat - przyznała Klaudia Zwolińska po sukcesie w Vaires-sur-Marne.

Ojciec naszej zawodniczki był nie do zatrzymania, jak Klaudia w swoim medalowym wyścigu. Na końcu wpadli sobie w ramiona. Wielu dziennikarzy myślało, że to jakiś szalony kibic, a to był właśnie Marek Zwoliński.

Byłem na większości startów Klaudii. Chciałem też tutaj być. To są w końcu igrzyska. To moje pierwsze igrzyska, bo ze względu na pandemię nie mogłem być w Tokio. Byłem spokojny przed finałem. Bardziej bałem się półfinału. On był najtrudniejszy ~ mówił taka Klaudii w rozmowie z Interia Sport.

Marek Zwoliński jest wielką cząstką medalu Klaudii. To - jak podkreślała nasza mistrzyni olimpijska - on woził ją na treningi i zawody, kiedy była jeszcze dzi

- Uważam, że nie poświęciłem tego czasu, tylko go otrzymałem. Przebywanie z córką dawało mi przyjemność. To było wszystko bardzo spontaniczne. Robiłem to, co uważałem, że powinienem zrobić. Czasami Klaudia nie miała stworzonych warunków, bo trenowała w grupie. Starałem się jej zatem zapewnić jak najlepsze możliwości. Dbałem o to, by miała lepsze wiosła, czy kajak. Tak samo było z C-1. Walczyłem o to, by powróciła do tej konkurencji. Uważałem, że treningi w C-1 mogą jej coś dać i uważam, że one właśnie rozwinęły ją jako zawodniczkę. Przez to stała się mocniejsza w kajaku - opowiadał. Reklama

Wspominał też początki Zwolińskiej z kajakarstwem.



- Na jednej z wywiadówek u syna Pawła była Agnieszka Stanuch, była zawodniczka, która ładnie mówiła o kajakach. Zapisałem zatem syna na kajaki. On trenował, ale Klaudia, która wówczas byłą zafascynowana grą na keyboardzie, przychodziła się popatrzeć. Zaczęła wsiadać do łódki, a po roku trzeba było wybierać. Postawiła na sport - opowiadał Zwoliński.

Zapytany o to, jakim dzieckiem była, odparł: - Zawsze lubiła za wszystkich coś załatwić. Nigdy nie stoi z boku, tylko jeśli ktoś czegoś potrzebuje, to najpierw pomaga, a o sobie myśli dopiero na końcu. Zawsze liczyła się dla niej grupa. I tak jest do to teraz. Dba o swoje otoczenie, ale czasem przez to obrywa.

Z Paryża - Tomasz Kalemba, Interia Sport

