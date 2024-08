Tak się wita medalistów olimpijskich. Absolutne szaleństwo, tłumy na lotnisku

Polscy sportowcy podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu dali nam wiele powodów do świętowania, radości, a także uronienia łez wzruszenia. Owszem, nie zabrakło także rozczarowań, ale to nieodłączny element sportu. Każdy olimpijski medal ma niewyobrażalną wartość, z czego najlepiej zdają sobie sprawę ci, na których szajach on zawisł. A tych wśród Biało-Czerwonych na szczęście nie brakowało.