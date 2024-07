Tak Polki wywalczyły medal. Niesamowite emocje w Paryżu [WIDEO]

Jarecka poruszona była także podczas pierwszego wywiadu udzielonego tuż po wywalczeniu medalu. "Chciałam powiedzieć nie wiem, ale wiem. Dalej nie mogę w to uwierzyć, że udało nam się to zrobić. Nie dam rady nic więcej powiedzieć" - mówiła przed kamerą Eurosportu. W słowach nie przebierała za to Alicja Klasik. "Przy czterech sekundach i w takiej trudnej sytuacji w szpadzie, gdzie Chinka mogła się okopywać do samego końca, to po prostu trzeba mieć jaja" - mówiła.