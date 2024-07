Tajemniczy list do Babiarza w trakcie transmisji, wszystko nagrały kamery

Nie milkną echa afery z Przemysławem Babiarzem w roli głównej. Tym razem furorę w sieci robi retrospekcja sprzed sześciu lat. WP Sportowe Fakty dotarły do niepublikowanego wcześniej nagrania z dziupli komentatorskiej, na którym Babiarz - w trakcie olimpijskiego konkursu skoków narciarskich - otrzymuje pisemne instrukcje od kierownika produkcji. Na kartce zamieszczone są pochwały pod adresem TVP i słabo zakamuflowana krytyka wymierzona w TVN. Co stało się chwilę potem? Kamera nagrywała do końca.