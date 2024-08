Ta wiadomość spadła na Polkę jak grom z jasnego nieba. Coś pięknego, spełniła marzenia

28-letnia biegaczka pojechała jako rezerwowa. W półfinale nie wystąpiła i usłyszała, że w finale również będzie rezerwową, ale kontuzji nabawiła się Marika Popowicz-Drapała i było jasne, że Wrona-Kutrzepa wchodzi do gry.

- Trener podszedł do mnie na rozgrzewce i powiedział, że będę biegła. W sumie byłam na to przygotowana, bo będąc rezerwowym trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że taka sytuacja może się wydarzyć. W pierwszej chwili oczywiście był stres, ale później stwierdziłam, że po prostu muszę wykorzystać szansę. Próbowałam się oswoić z sytuacją - mówi Interii Wrona-Kutrzepa.

- Śmiałyśmy się nawet z Justyną Święty-Ersetic , że wchodzę z impetem, bo to moje pierwsze igrzyska i jak już występuję, to nie w jakiś eliminacjach, tylko od razu w finale - dodaje z uśmiechem.

Kilka miesięcy temu w ogóle nie była pewna, że pojedzie do Paryża. W wywiadach opowiadała, że powołanie jest dla niej marzeniem. Tymczasem już spełniła je z nawiązką.

Jestem bardzo szczęśliwa, bo o igrzyskach marzyłam odkąd zaczęłam trenować, a co dopiero w nich pobiec. Jestem nawet przeszczęśliwa

- Daliśmy z siebie wszystko. Na ten moment stać nas było na tyle. Każdy zrobił, co mógł. Walczyliśmy, ile było sił i i jesteśmy z tego miejsca zadowoleni - zaznacza.

Niewykluczone jednak, że to nie koniec jej startów, ponieważ podczas igrzysk pobiegnie jeszcze żeńska sztafeta 4x400 m.

- Bardzo chciałabym pobiec, ale nie znamy jeszcze składu. Cel? Powalczyć całą drużyną o jak najwyższe lokaty. Nie chcę składać żadnych deklaracji. Jasne, że każdy mierzy jak najwyżej, ale nie wiem, na co nas stać. Na pewno mogę zadeklarować, że damy z siebie wszystko. Jesteśmy tylko ludźmi i nawet jeśli na papierze ktoś jest dużo lepszy lub dużo gorszy, to podczas startu niewiele to może znaczyć - podkreśla.