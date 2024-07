Ta scena już przeszła do historii. Komentatorzy aż ochrypli. "Wyrwałaś sobie to!"

Aleksandra Jarecka bez wątpienia została największą bohaterką polskich szpadzistek, które sięgnęły we wtorek po brązowe medale. Komentujący jej zmagania w końcówce starcia z Chinkami dziennikarze niemal stracili głos, relacjonując podniosły moment.

Niesamowite emocje zwieńczone brązowym medalem dla Polek

Tuż przed końcem zmagań doszło do skandalu, bo tablica wyników wskazała błędny rezultat , jakoby Polki miały przewagę punktu, gdy w rzeczywistości był remis. Zdezorientowane biało-czerwone straciły punkt, ale wówczas sprawy w swoje ręce wzięła Aleksandra Jarecka, która w samej końcówce doprowadziła do remisu, a następnie triumfowała w dogrywce . 28-latka tym sposobem zapewniła sobie miejsce w panteonie sportowych sław , a jej zespół zgarnął 300. medal w historii występów Polaków na igrzyskach olimpijskich.

Komentatorzy oszaleli po wyczynie Jareckiej

To, co w końcówce starcia zrobiła Aleksandra Jarecka już na zawsze zapisze się w kanonach polskiego sportu. Komentujący to wydarzenie dziennikarze telewizji Eurosport dali temu wyraz, niemal tracąc gardło z radości.