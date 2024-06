Szok, liderka światowych tabel poza igrzyskami. Ważna wiadomość dla Anity Włodarczyk

Amerykańskie kwalifikacje olimpijskie bywają brutalne, nie liczą się żadne zasługi ani wcześniejsze wyniki. Nawet to, że Brooke Andersen jest mistrzynią świata z 2022 roku, a w tym roku jako jedyna zbliżyła się tak blisko do 80. metra. O medal igrzysk w Paryżu nie powalczy, zawaliła w nocy w Eugene wszystkie trzy próby. A jakby tego było mało, z igrzysk wyeliminowała się też Janee Kassanavoid, aktualna wicemistrzyni świata z Budapesztu. One z Anitą Włodarczyk i Malwiną Kopron w stolicy Francji nie powalczą.